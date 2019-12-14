2019-12-14T12:26:45+03:00
Общество

Игорь Кобзев предложил называть улицы в Тулуне именами героев войны

Врио губернатора Иркутской области побывал с рабочей поездкой в пострадавших от паводка территориях
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Игорь Кобзев предложил называть улицы в Тулуне именами героев войны. Фото: Елена Кутергина.Игорь Кобзев предложил называть улицы в Тулуне именами героев войны. Фото: Елена Кутергина.
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-Предлагаю назвать улицы в новом районе Березовая роща в Тулуне именами героев войны, - предложил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время осмотра огромной стройплощадки, где возводятся новые дома будущего современного Тулуна. Сейчас в микрорайоне строятся 37 домов.

Побывал врио главы Иркутской области, который в первый же день после своего приезда в регион отправился знакомиться с положением дел в проблемных территориях, пострадавших от разрушительного паводка в июне-июле этого года, в местной больнице, побеседовал с пациентами, познакомился с тем, какие условия лечения.

В микрорайоне Угольщиков строят новую школу на 1200 мест. В ней предусмотрено все для развития маленьких тулунчан, в том числе 2 бассейна и стадион. Игорь Кобзев пожелал, чтобы вся эта спортивная инфраструктура стала притяжением для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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