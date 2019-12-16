2019-12-16T11:06:10+03:00
Общество

Сергей Сокол: мнение молодежи нужно учитывать при решении важнейших для региона вопросов

Председатель Заксобрания Иркутской области провел встречу с Молодежным парламентом
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Мнение молодежи в регионе нужно учитывать при решении важнейших для Приангарья вопросов. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на встрече с Молодежным парламентом при Законодательном Собрании.

- Без учета мнения молодежи, ее видения будущего региона невозможно, в частности, справиться с проблемой оттока молодых людей из нашей области, – сказал Сергей Сокол.

Депутаты Молодежного парламента, в свою очередь, поделились проектами, которыми сейчас занимаются. Так, они намерены провести круглый стол, участниками которого станут, в том числе, молодые священнослужители. Также в этом году впервые запущен проект «Предпринимательство через всю жизнь», в рамках которого десятки молодых людей смогли получить необходимые им знания. А еще в активной фазе проект по строительству экологических троп в Приангарье.

Председатель Молодежного парламента Иван Комельков обратился к Сергею Соколу с предложением – рассмотреть возможность повышения предельного возраста для участия в региональных программах для молодежи. По его мнению, граница в 30-35 лет сегодня это может быть передвинута минимум на 37 лет.

- Отрадно, что в Иркутской области много молодых людей, которые проявляют искренний интерес к законотворческой работе. И это не просто политические амбиции. Молодежь действительно болеете за наш регион, готова активно работать и менять область к лучшему, – сказал Сергей Сокол.

Кроме того, спикер призвал молодых коллег активнее использовать право законодательной инициативы, которым Молодежный парламент при ЗС Иркутской области наделен в числе первых в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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