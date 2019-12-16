2019-12-16T11:13:19+03:00
Общество

Продавать электронные сигареты могут запретить несовершеннолетним в Иркутской области

В первом чтении принят проект закона об ограничении продажи электронных сигарет
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Предлагается запретить продажу таких сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним, а также их нельзя будет приобрести в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий.

Авторы законопроекта отмечают, что по данным Всемирной организации здравоохранения, жидкости для электронных сигарет содержат многочисленные вредные вещества. Объем потребления данных средств не ограничивается, поскольку курильщик сам заправляет устройство.

Федеральным законодательством ограничение продажи электронных сигарет не установлено, однако такая законодательная инициатива уже обсуждается. В то же время такие законы уже действуют в 40 регионах России.

Депутаты Заксобрания Иркутской области продолжат работу над этим законопроектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Продавать электронные сигареты могут запретить несовершеннолетним в Иркутской области
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