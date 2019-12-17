2019-12-17T03:14:54+03:00
Общество

Прогноз погоды на 17 декабря в Иркутске: днем до -15 градусов

По области – небольшой снег
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 17 декабря в Иркутске: днем до -15 градусовПрогноз погоды на 17 декабря в Иркутске: днем до -15 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске, во вторник, 17 декабря ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не обещают. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-7 м/с. Утром за окном температура воздуха -21…-23. Днем столбики уличных термометров покажут -13…-15 градусов.

- По области также переменная облачность, небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

Температура в регионе утром -21…-26, в западных районах при облачной погоде до -16. Днем по области -12…-17, местами -22….-27. Самым холодным районом Приангарья остается Катангский. Там утром -35…-40, а днем -29…-34 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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