Забыл оформить доставку: иркутянин тащил стиральную машинку по пешеходному переходу

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-16T14:51:16+03:00

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Необычный пешеход затормозил движение на улице Байкальской в Иркутске. На «зебре», в районе кинотеатра «Баргузин», мужчина, переходя дорогу, тащил за собой на веревке тяжеленную… стиральную машинку. Помогать бедолаге никто из автомобилистов не стал. Зато все водители, послушно дождались, пока он полностью перетащит машинку на другую сторону проезжей части, а некоторые еще успели снять его мучения на камеру смартфона и выложили в сеть.

В комментариях к ролику, иркутяне сразу начали выдвигать свои версии. Например, некоторые посчитали, что мужчина купил стиралку за огромную скидку во время «черной пятницы», но при этом забыл оформить доставку до дома. А некоторые очевидцы уверяют, что перед этим он провез машинку на автобусе, а затем сам же вытаскивал ее из салона. В любом случае, пешеход на несколько секунд поднял настроение всем автомобилистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU