СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-16T17:10:29+03:00

Ищут три дня: 13-летний мальчик пропал без вести в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.

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О пропаже 13-летнего Александра Михайлова из Улан-Удэ полицейским сообщили его взволнованные родители. Они рассказали, что еще 13 декабря мальчик ушел из дома по улице Смолина, и не вернулся. Где он может находиться никто из родных и друзей не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают особые приметы ребенка. У него европейская внешность, на вид ему 12-13 лет, рост 150 см., плотного телосложения, русые волосы, серые глаза. Мальчик был одет в черную куртку с красными вставками спереди. Известно, что ранее он уже уходил из дома.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU