СЕГОДНЯ 04:00 2019-12-17T04:00:11+03:00

Пробки 17 декабря в Иркутске 8 баллов: пробки перед мостами и плотиной. Фото: Яндекс.Пробки

Многие этим утром опоздают на работу и учебу

Изменить размер текста: A A

Пробки в Иркутске утром 17 декабря – 8 баллов. Заторы к Иннокентьевскому мосту начинается на ул. Олега Кошевого. Пробка перед Иркутным – на ул. Трактовая. Чтобы подобраться к Глазковскому мосту со стороны Ленинского района придется отстоять в пробке перед Иркутным мостом, на ул. Боткина, ул. 2-ой железнодорожной и ул. Маяковского.

Улицы Старокузьмихинская, ул. Лермонтова и Академическая развязка этим утром по данным сервиса Яндекс.Пробки все в заторах. Проезд по Академическому мосту свободен.

Перед плотиной ГЭС «стоит» улица Захарова и прилегающая ул. Ангаргэсстроя. На правом берегу Ангары заторы отмечены на ул. Байкальская, ул. Баррикад, ул. Рабочего штаба.

Читайте также:

Похитили УАЗов на 7 миллионов рублей: серийных угонщиков российского автопрома осудили в Тайшете. Трое преступников отправились в колонию на срок от 3 до 7 лет

ИСТОЧНИК KP.RU