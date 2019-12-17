2019-12-17T04:00:11+03:00
Общество

Пробки 17 декабря в Иркутске 8 баллов: пробки перед мостами и плотиной

Многие этим утром опоздают на работу и учебу
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки 17 декабря в Иркутске 8 баллов: пробки перед мостами и плотиной. Фото: Яндекс.ПробкиПробки 17 декабря в Иркутске 8 баллов: пробки перед мостами и плотиной. Фото: Яндекс.Пробки
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Пробки в Иркутске утром 17 декабря – 8 баллов. Заторы к Иннокентьевскому мосту начинается на ул. Олега Кошевого. Пробка перед Иркутным – на ул. Трактовая. Чтобы подобраться к Глазковскому мосту со стороны Ленинского района придется отстоять в пробке перед Иркутным мостом, на ул. Боткина, ул. 2-ой железнодорожной и ул. Маяковского.

Улицы Старокузьмихинская, ул. Лермонтова и Академическая развязка этим утром по данным сервиса Яндекс.Пробки все в заторах. Проезд по Академическому мосту свободен.

Перед плотиной ГЭС «стоит» улица Захарова и прилегающая ул. Ангаргэсстроя. На правом берегу Ангары заторы отмечены на ул. Байкальская, ул. Баррикад, ул. Рабочего штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Пробки 17 декабря в Иркутске 8 баллов: пробки перед мостами и плотиной
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