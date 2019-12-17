СЕГОДНЯ 05:20 2019-12-17T05:20:04+03:00

На фестивале «КиВиН-2020» в Сочи выступит команда «Феникс» из Иркутска Фото: Предоставлено "КП"

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Победители Байкальской лиги КВН - команда Иркутского аграрного университета «Феникс» поедет представлять наш регион на 31-ый международный фестиваль «КиВиН-2020». Он пройдет в январе 2020 года в Сочи. Первый тур начнется 13 января, второй – 19-го. А гала-концерт намечен Международным союзом КВН на 24 января.

За право стоять на одной сцене с Александром Масляковым и, конечно, шутить боролись в финале Байкальской лиги шесть команд.

- Участвовали три команды Иркутского государственного университета: «Посейдон Карлеоне», «На Брудершафт», «Сборная ИГУ», команда Иркутского аграрного университета «Феникс», «Сборная МУПов г. Иркутска, а также гости из Улан-Удэ «Такие разные буряты», - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Игры Байкальской лиги КВН проходят в Иркутске уже больше 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU