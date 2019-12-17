Поздравляем с днем рождения председателя Заксобрания Иркутской области Сергея Сокола
ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Сегодня, 17 декабря, день рождения отмечает председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол.
От всей души поздравляем Вас, Сергей Михайлович, с этим замечательным праздником. Желаем успехов в работе и во всех начинаниях, здоровья, счастья, благополучия.
Сергей Михайлович, пусть этот замечательный день станет новой ступенью на пути к самым высоким достижениям. Желаем здоровья и воплощения в жизнь интересных проектов!
С уважением, редакция газеты «Комсомольская правда».
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