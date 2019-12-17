2019-12-17T07:54:26+03:00
Здоровье

Грипп пришел в Иркутск: врачи подтвердили первые случаи заболевания

А всего за прошедшую неделю за помощью к врачам обратились 16 тысяч человек
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Грипп пришел в Иркутск: врачи подтвердили первые случаи заболевания.Грипп пришел в Иркутск: врачи подтвердили первые случаи заболевания.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Пока заболеваемость ОРВИ в Иркутске ниже эпидпорога. Но вирус гриппа уже начал атаковать и поэтому наверняка количество тех, кто глотает таблетки от температуры и лечит горло самыми разными микстурами, в ближайшее время увеличится.

-Отмечается положительный недельный темп прироста заболеваемости среди детей 3-6 лет и взрослых, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Всего за прошедшую неделю по области зарегистрировано 16 тысяч случаев ОРВИ, среди заболевших 12 тысяч -дети.

И самое тревожное. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у троих детей.

На территории региона завершена прививочная кампания против гриппа. Вакцину поставили 47,2% от численности населения области.

- В связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями напоминаем о важности обращения за медицинской помощью при первых симптомах заболевания, - предупреждают в ведомстве. - Самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

Иркутянам предлагают заботиться о себе и детях, в том числе реже бывать в кино, крупных магазинах, а при необходимости использовать медицинские маски. И самое главное - несколько раз в день мыть руки с мылом, проводить влажную уборку и проветривать помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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