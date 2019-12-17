Тулун стал территорией опережающего развития и получил новые возможности для развития бизнеса

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-17T09:36:56+03:00

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обычному человеку этот факт, может быть, ничего особенного и не скажет. Но получение Тулуном статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) дает городу, пострадавшему от сокрушительного наводнения летом 2019 года, много новых возможностей для развития.

-Это позволит существенным образом повысить привлекательность моногорода для ведения бизнеса, будет способствовать реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, ускоренному развитию экономики и повышению качества жизни населения, - уточняет все преимущества, которые получит город от такого решения, пресс-служба правительства Иркутской области. -На таких территориях действуют льготы инвесторам по уплате налога на имущество и прибыль. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды.

Предполагается, что на территории Тулуна будут активно развиваться не менее шести новых бизнесов. Уже есть предварительные договоренности с предпринимателями города по реализации ряда проектов: переработке сельхозпродукции и дикоросов, деревообработке, по предоставлению услуг населению, размещению транспортно-логистического комплекса для реализации проекта «Строительство ГОКа на базе Зашихинского редкометалльного месторождения» и других.

Напомним, в Иркутской области ТОСЭР являются также Усолье-Сибирское, Саянск, Черемхово.

ИСТОЧНИК KP.RU