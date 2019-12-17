2019-12-17T10:10:07+03:00
Общество

Иркутская область вошла в топ регионов с самым большим числом студий и однушек

По всей стране Иркутский регион занял 16-е место, а среди сибирских городов – вошел в первую тройку
Виктория ГЕРКО
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Иркутская область вошла в топ регионов с самым большим числом студий и однушек.Иркутская область вошла в топ регионов с самым большим числом студий и однушек.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Приобрести однушку или студию для жителей Иркутской области совсем не проблема. Почему? Потому что в регионе все больше строится малогабариток. Подтверждает это рейтинг Domofond.ru. По данным их исследования, Иркутская область заняла 16 место в топе регионов с самым большим количеством малогабаритного жилья в новостройках.

Популярность таких квартир объясняется очень просто – обычно они намного дешевле обычных. Как правило, их покупают, чтобы получать прибыль – сдавать или перепродавать.

В Приангарье больше интересуются однокомнатными квартирами и строят их, соответственно больше. 42, 4% квадратов в новостройках отдано под однокомнатные квартиры. А вот студии интересуют сибиряков меньше – 9, 9% занято ими.

Что касается других сибирских городов, то опередил наш регион только Новосибирск. Там доля малогабариток больше. Однушек по области - 34, 1%. Студий в два раза меньше - 15, 7%. В Красноярске совсем другая ситуация – 39, 3% всех новых квадратов приходится на однокомнатные квартиры и ровно 7% - на студии.

Лидером в рейтинге стала республика Коми. Там 32, 3% новостроек заняты однушками, а студиями – 19, 4%. Второе место завоевал Санкт-Петербург, где 36, 7% квартир – однокомнатные, а 19, 1% - являются студиями. Доля однушек в Ленинградской области, которая замыкает тройку, составила 41,6%, а студий – 16,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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