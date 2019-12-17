2019-12-17T10:54:45+03:00
Общество

Интерактивную карту придорожных отелей, заправок и кафе создали в Иркутской области

В нее включили 170 объектов, расположенных на трассах А-331 «Вилюй», Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» [карта]
Виктория ГЕРКО
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Интерактивную карту придорожных отелей, заправок и кафе создали в Иркутской области.Интерактивную карту придорожных отелей, заправок и кафе создали в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Узнать, где можно по дороге переночевать, починить автомобиль или перекусить теперь стало проще. В Иркутской области появилась интерактивная карта, на которой отображены придорожные объекты на трассе А-331 «Вилюй», Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал». Всего на ней разместили 170 пунктов - это отели, заправки, кафе, СТО, магазины и придорожные комплексы.

- Одним кликом можно увидеть всю информацию об объекте, - сообщает в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». - На карте видны не только расположение пунктов, но и режим работы, сведения о владельцах и их контактные данные. Для каждой точки обязательна фотография.

Пока интерактивная карта работает только в тестовом режиме - данные об объектах еще дополняются. Воспользоваться ей можно на сайте ФКУ Упрдор в разделе "Ситуация на дорогах". Специалисты следят за состоянием точек: устроены ли переходы, заасфальтированы ли съезды, есть ли дорожные знаки, освещение, парковки для автомобилей.

Интерактивная карта Иркутской области. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Интерактивная карта Иркутской области. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

ИСТОЧНИК KP.RU

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