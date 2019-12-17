В Улан-Удэ убийца сам вызвал полицию на место преступления

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-17T11:30:19+03:00

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«Приезжайте, я убил своего друга». Тревожный звонок поступил в полицию Улан-Удэ. Сотрудникам позвонил неизвестный мужчина и сказал, что зарезал приятеля. Как выяснилось позже, все началось с простой посиделки двух коллег. Днем они решили выпить вдвоем. А когда застолье закончилось, началась ссора из-за какой-то мелочи. Мужчина взял в руки нож - один раз ударил товарища в грудь. Этого хватило, чтобы убить напарника.

- Задержанный сначала планировал сбежать с места убийства. Он вышел на улицу и хотел избавиться от улик – выкинуть окровавленный нож. Но передумал и вернулся обратно в дом, - сообщает СУ СК России по республике Бурятия. – Уже в квартире мужчина вызвал полицию.

Преступник полностью признал свою вину. Сотрудникам он рассказал о том, как все произошло. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Задержанный находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU