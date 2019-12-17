Крысы наступают: иркутяне скупают символ Нового года - 2020

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-17T11:42:44+03:00

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Есть такая традиция - обзавестись символом наступающего Нового года. Нынче сибиряки скупают милых грызунов, поскольку 2020 год по восточному календарю - год Белой Металлической крысы.

Так вот, эксперты популярного сайта объявлений подсчитали, что спрос на домашних крыс в Иркутске вырос в три раза по сравнению с прошлым годом! Крохотных питомцев хотят завести во многих домах. Ну а предлагать этих зверюшек стали на 9% чаще. Особенно "любительницами сыра" сильно заинтересовались в Краснодаре - там спрос на них вырос аж в семь раз. А вот в Ульяновске вообще не воодушевились этой идеей - желание купить крысу там упало на 87%.

Ну а сколько стоит символ 2020 года? В Иркутске домашняя крыса обойдется в среднем в 340 рублей. К концу года эти животные подорожали на 20%. Самые дорогие грызуны в Москве - 800 рублей, Ростове-на-Дону - 630 рублей, Краснодаре - 600 рублей. А дешевле всего крысы в Красноярске - около 160 рублей.

Ну а если не хочется заводить дома хвостатого питомца, то можно купить сувенир. В нашем городе игрушечные крысы стоят около 1180 рублей. Дороже только в Новосибирске - 1220, и в Саратове - почти 1300. Средняя цена по стране - 900 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU