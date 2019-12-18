2019-12-18T03:14:25+03:00
Общество

Прогноз погоды 18 декабря в Иркутске: днем -12…-14

По области – порывы ветра до 13 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 18 декабря в Иркутске: днем -12…-14Прогноз погоды 18 декабря в Иркутске: днем -12…-14Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Иркутске 18 декабря ожидается переменная облачность, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха за окном утром -18…-20 градусов. Днем столбики уличных термометров покажут -12…-14 градусов.

- По области также переменная облачность, небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье утром -15…-20, днем -10…-15. Но, как говорят синоптики, если небо в регионе затянет облаками выше -20…-25 ждать не приходится. Самая холодная точка на карте Иркутской области - Катангский район – утром там -29…-34, в пониженных формах рельефа -37…-42, днем -24…-29, местами до -34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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