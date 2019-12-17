2019-12-17T12:55:50+03:00
Общество

Зарплаты медсестер и санитарок из Иркутской области оказались выше, чем в среднем по России

Больше всех медперсонал зарабатывает на Ямале, Чукотке и Сахалине
Виктория ГЕРКО
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Зарплаты медсестер и санитарок из Иркутской области оказались выше, чем в среднем по РоссииЗарплаты медсестер и санитарок из Иркутской области оказались выше, чем в среднем по РоссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сколько зарабатывают медики? Мало или много? Ответить на этот вопрос можно ориентируясь на данные Росстата. Там составили рейтинг зарплат младшего медицинского персонала. Теперь можно сказать, что санитарки и медсестры в Иркутской области хорошо получают – их доход выше, чем в среднем по России.

Так в Иркутской области младший медперсонал - сестры-хозяйки, младшие медсестры, санитары, медрегистраторы – зарабатывают в среднем 37 тысяч 893 рубля. По России этот показатель меньше – 35 тысяч 378 рублей.

- Лидирующие позиции заняли северные районы страны. Первое место у Ямало-Ненецкого автономного округа. Там медработники получают около 91,73 тысяч рублей, - сообщает News.ru. - За ним следует медперсонал из Чукотки – их средних доход 90,5 тысяч рублей. А санитарки и медсестры из Сахалина получают в среднем 72,68 тысяч рублей. Они замыкают тройку лидеров.

Меньше всего медперсонал зарабатывает в Ингушетии – санитарки и медсестры получают там 21,56 тысячи рублей. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия разделили второе и третье место разделили антирейтинга. Младший медперсонал в этих регионах получает около 22 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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