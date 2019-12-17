Высокий доход топ-менеджеров госкорпораций сохраняется

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-17T14:25:50+03:00

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Эксперты оценили доходы топ-менеджеров России за 2019 год. Размер выплат членам правления госкорпораций исчисляется миллиардами рублей. Обычно компании направляют не меньше 50% чистой прибыли на дивиденды, которые распределяются между владельцами акций или ценных бумаг. Руководители высшего звена часто являются и их акционерами, но им принадлежит небольшая доля. Специалисты пришли к выводу, что бонусы для топ-менеджеров продолжают увеличиваться.

- Так, например, в 2019 году выплаты менеджерам высшего звена из нефтяной отрасли выросли в среднем на 25%, - сообщает News.ru. - Эксперты связывают это с ростом цент на черное золото в 2018 году.

Но есть и исключения из этого правила. Некоторые корпорации выплатили гораздо меньше половины чистой прибыли. Но эксперты не могут прийти к единому мнению: что же дальше будет с бонусами топ-менеджеров. Скорее всего, сокращаться они не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU