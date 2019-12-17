СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-17T15:02:09+03:00

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Иркутске будет работать до 4 часов утра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Доехать до центра города можно будет на троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах

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Внимание, иркутяне, которые планируют в новогоднюю ночь отправиться в центр города на праздничные гулянья. Общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 4 часов утра. Добраться до центра можно будет на троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах.

- Дежурные бригады транспортных предприятий полностью готовы к работе во время проведения массовых мероприятий и прошли дополнительные инструктажи по технике антитеррористической и пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Также обеспечивать безопасность жителей будут более 100 волонтеров и общественников.

Добавим, что в этой неделе в Иркутске пройдут рейды по проверке качества пиротехники и по противопожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU