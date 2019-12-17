В новогоднюю ночь общественный транспорт в Иркутске будет работать до 4 часов утра
Внимание, иркутяне, которые планируют в новогоднюю ночь отправиться в центр города на праздничные гулянья. Общественный транспорт в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать до 4 часов утра. Добраться до центра можно будет на троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах.
- Дежурные бригады транспортных предприятий полностью готовы к работе во время проведения массовых мероприятий и прошли дополнительные инструктажи по технике антитеррористической и пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Также обеспечивать безопасность жителей будут более 100 волонтеров и общественников.
Добавим, что в этой неделе в Иркутске пройдут рейды по проверке качества пиротехники и по противопожарной безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU