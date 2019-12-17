2019-12-17T17:32:23+03:00
Происшествия

Платный кэшбэк: Жительница Усолья отдала мошенникам 60 тысяч за несуществующие «бонусы»

Лже-банкиры могли похитить еще больше денег
Мария ОСИПОВА
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Платный кэшбэк: Жительница Усолья отдала мошенникам 60 тысяч за несуществующие «бонусы»Платный кэшбэк: Жительница Усолья отдала мошенникам 60 тысяч за несуществующие «бонусы»Фото: Александр ГЛУЗ
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В Усолье-Сибирском пенсионерка стала жертвой очередных мошенников и перевела аферистам 60 тысяч рублей. Женщина могла потерять в три раза больше денег, если бы система безопасности банка не заблокировала сомнительную операцию. Сейчас сыщики ищут лже-банкиров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Пожилая усольчанка рассказала полицейским, что ей позвонила якобы работница банка и обрадовала новостью о начислении бонусов на ее карту. Правда, чтобы получить причитающийся кэшбэк, женщина должна была дистанционно подключить услугу, гарантирующую автоматическое поступление бонусов. Собеседница попросила пенсионерку назвать полные данные ее банковской карты и диктовать коды, которые приходили по СМС.

- Когда потерпевшей стали поступать сообщения о списании с ее счета средств, лжесотрудники убедили ее в том, что так и должно быть, а ее сбережения ей вернутся, - рассказали в полиции. – Банковская система безопасности, посчитав списания с карты подозрительными, предприняла попытку заблокировать операции по счету, но пенсионерка в ходе беседы по телефону с настоящим банковским специалистом сообщила тому, что сама переводит деньги.

В результате с карты усольчанки аферисты похитили около 60 тысяч рублей. А могли украсть еще больше! Когда мошенники попытались списать еще 90 тысяч рублей с кредитной карты женщины, банковская система безопасности все же заблокировала все дальнейшие действия по счетам клиентки.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - пояснили в региональном главке МВД. – Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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