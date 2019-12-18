Пробки в Иркутске 18 декабря: три ДТП на Иннокентьевском мосту

СЕГОДНЯ 03:57 2019-12-18T03:57:18+03:00

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Утром 18 декабря Иркутск «стоит» в 8-бальных пробках. Особенно не повезло сегодня жителям Ленинского района. Чтобы перебраться с левого берега Ангары на правый, в любом случае придется постоять в пробках.

Затор перед Иннокентьевском мостом начинается на ул. Олега Кошевого. Именно там – первое ДТП на этом маршруте. Еще две аварии будут встречены автомобилистами и пассажирами автобусов на этом пути. Одна – на самом мосту, одна – при съезде с него.

Пробка к Глазковскому мосту начинается на ул. Трактовая. К обычному утреннему затору на улице Маяковского добавилось ДТП на пересечении этой улицы с ул. Чайковского. Так, перед «старым» мостом выросла многокилометровая пробка.

Еще одно ДТП утром 18 декабря произошло в левом ряду на ул. Старо- Кузьмихинской. В результате чего проезд затруднен здесь от самой Старокузьмихинской развязки. Академическая развязка в сервисе Яндекс.Пробки также окрашена в красный цвет. Проезд по Академическому мосту свободен.

Перед плотиной на ул. Захарова также небольшой затор. И одна из протяженных пробок утром 18 декабря в Иркутске – на ул. Рабочего штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU