2019-12-18T04:22:42+03:00
Общество

Пьяных пассажиров сняли с поезда в Тайшете

Они хотели добраться до Улан-Удэ
Мария КНЯЗЕВА
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Пьяных пассажиров сняли с поезда в ТайшетеПьяных пассажиров сняли с поезда в ТайшетеФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Матерились, мешали работать проводникам и отдыхать пассажирам на вокзале станции Тайшет. Наряд полиции вызвали к поезду № 71 «Северобайкальск-Иркутск» чтобы усмирить выпивших жителей республики Бурятия.

- Начальником поезда принято решение об отказе им в проезде, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. - Пассажиры сняты с поезда и доставлены в дежурную часть.

Там были составлены протоколы об административном правонарушении по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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