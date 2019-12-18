Поиски 75-летнего рыбака закончились трагедией в Новой Игирме

СЕГОДНЯ 05:56 2019-12-18T05:56:40+03:00

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С 11 декабря велись поиски 75-летнего жителя Новой Игирмы, который уехал на рыбалку на реку Игирма, в 2,5 километрах от поселка, и не вернулся. Когда полицейским удалось найти следы его автомобиля, которые обрывались рядом с мостом через реку, стало понятно, что пенсионер выехал на лед в неположенном месте, и провалился. На место вызвали профессиональных водолазов.

- Они обследовали дно с помощью водолазного комплекса и обнаружили затонувший автомобиль, который лежал на глубине 17 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Водитель находился внутри. Чтобы поднять машину на мосту установили кран, пришлось расширить и майну. После того, как тело погибшего мужчины достали на поверхность, его передали полиции.

По словам спасателей, чтобы проехать реку, у пенсионера вообще не было необходимости выезжать на лед, так как мост в этом месте находится всего в нескольких метрах.

ИСТОЧНИК KP.RU