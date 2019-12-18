2019-12-18T06:38:37+03:00
Общество

Бортпроводницу Елену Лапуцкую, спасшую 43 пассажира в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии, наградят в Москве

18 декабря стюардесса получит медаль Нестерова в министерстве транспорта России
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бортпроводницу Елену Лапуцкую, спасшую 43 пассажира в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии, наградят в МосквеБортпроводницу Елену Лапуцкую, спасшую 43 пассажира в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии, наградят в Москве
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Стюардесса из Иркутска Елена Лапуцкая, которая 27 июня этого года спасла 43 пассажира во время авиакатастрофы Ан-24 в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, 18 декабря получит медаль Нестерова в министерстве транспорта России. Напомним, в конце октября указ о награждении Елены Лапуцкой за мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, подписал Владимир Путин. Награждать бортпроводницу будет глава минтранса Евгений Дитрих.

Все 43 пассажира Ан-24 выжили.

Все 43 пассажира Ан-24 выжили.

Добавим, что помимо Елены Лапуцкой, медаль Нестерова получит и выживший пилот Ан-24 Сергей Сазонов. Что касается погибших при аварии командира самолета Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова, то они посмертно награждены орденами Мужества.

Напомним, авиакатастрофа произошла после того, как самолет совершил жесткую посадку, выкатился с полосы и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. Елена лапуцкая была единственной стюардессой на борту и сразу после столкновения со зданием, еще перед тем, как самолет загорелся, сумела быстро открыть аварийные двери и помогла всем людям выбраться из салона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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