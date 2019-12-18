2019-12-18T06:54:52+03:00
Авто

"С наступающим Новым годом!": водитель автобуса № 28р в Иркутске поздравляет пассажиров и дарит конфеты

А в автобусе № 26 празднично украшен салон
Любовь АРБАТСКАЯ
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"С наступающим Новым годом!": водитель автобуса № 28р в Иркутске поздравляет пассажиров и дарит конфеты. Фото: "Подслушано "Второй - Иркутск 2" в соцсетях."С наступающим Новым годом!": водитель автобуса № 28р в Иркутске поздравляет пассажиров и дарит конфеты. Фото: "Подслушано "Второй - Иркутск 2" в соцсетях.
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Создавать новогоднее настроение - легко! Вот, например, водитель автобуса № 28р, который ездит с Центрального рынка до Авиазавода, не сидит с хмурым видом, а улыбается и поздравляет всех пассажиров с наступающим Новым годом.

- Ехали с города на автобусе № 28р, играет хорошая, веселая музыка и самое интересное - водитель при выходе поздравлял и давал конфетку! - пишут иркутяне в группе "Подслушано "Второй - Иркутск 2" в соцсетях. - Если водитель читает, хочу сказать: Огромное спасибо за настроение! Всего самого хорошего всем твоим близким.

- Таких бы да побольше! - отзываются другие горожане. - Кстати, в автобусе № 26 водитель тоже молодец. Всегда украшает салон, всегда вежлив, и ездит аккуратно, что немаловажно!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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