2019-12-18T07:59:22+03:00
Происшествия

8-летняя школьница попала под машину, катаясь с горки в Иркутске

Опасные горки в городе засыпают песком
Любовь АРБАТСКАЯ
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8-летняя школьница попала под машину, катаясь с горки в Иркутске8-летняя школьница попала под машину, катаясь с горки в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Кататься с горок зимой - любимая детская забава. Только вот если горки выходят на проезжую часть, развлечение становится опасным. Так, на выходных на улице Чайковского в Иркутске 8-летняя девочка слетела со склона прямо под колеса иномарки. Итог - ушиб головы и травмпункт.

- Инспекторы ГИБДД выяснили, что ребенок был на горке с родственником, - рассказывают в полиции. - Почему за девочкой не доглядели, станет ясно после административного расследования.

Опасные горки в Иркутске сотрудники городских служб и дорожные полицейские засыпают песком или ограждают снежными валами. Например, накануне посыпали два ледяных склона на улице Сибирская в Октябрьском районе. Ну а всего таким образом убрали 18 горок.

Взрослых просят сообщать о стихийных горках дорожным полицейским.

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По предварительным данным, никто не пострадал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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