2019-12-18T09:06:06+03:00
Спорт

Главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Андрей Рушкин ушел в отставку

Его место занял Максим Блем
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Андрей Рушкин ушел в отставкуГлавный тренер ХК «Байкал-Энергия» Андрей Рушкин ушел в отставкуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутская «Байкал-Энергия» в самый разгар сезона осталась без главного тренера. Клуб покидает 49-летний наставник Андрей Рушкин. О причинах отставки не сообщается. Зато известно, кто займет вакантный пост. Исполняющим обязанности главного тренера назначен 43-летний Максим Блем, который ранее работал старшим тренером иркутской команды.

- Руководство клуба благодарит Андрея Рушкина за проделанную работу на благо клуба и желает успехов в дальнейшей карьере, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Напомним, что Андрей Рушкин возглавил нашу команду в апреле 2018 года. В прошлом сезоне бело-синие под его руководством не смогли завоевать медали и финишировали на четвертом месте в Суперлиге. В этом сезоне иркутяне пока идут на непривычно низком для себя 6-м месте. В 11 матчах хоккеисты «Байкал-Энергии» одержали 6 побед и потерпели 5 поражений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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