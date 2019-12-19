Сергей Сокол и Игорь Кобзев договорились о взаимодействии Заксобрания и регионального правительства

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-19T09:37:32+03:00

Врио губернатора отметил, что рассчитывает на поддержку депутатов в вопросе корректировки областного бюджета для пострадавших в наводнении

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О взаимодействии Заксобрания и регионального правительства по значимым вопросам для Иркутской области договорились председатель областного парламента Сергей Сокол и временно замещающий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

Врио губернатора отметил, что рассчитывает на поддержку депутатов в вопросе корректировки областного бюджета для выделения средств на обеспечение жильем пострадавших в наводнении и восстановление объектов социальной инфраструктуры. Также планируется провести работы по берегоукреплению, расчистке и углублению русел рек для того, чтобы предотвратить повторения паводка.

- Тулуну присвоен статус территории опережающего развития, что открывает новые перспективы для привлечения инвестиций и развития экономики, однако в первую очередь, необходимо обеспечить безопасность территории и ее жителе», – подчеркнул Игорь Кобзев. Кроме того, дополнительные средства потребуются для строительства объектов здравоохранения, в частности хирургического блока Областного перинатального центра.

- Депутаты с первого дня возникновения ЧС, связанной с паводком, были включены в работу по помощи пострадавшим, как на законодательном уровне, так и лично. Совместными усилиями мы можем сделать из Тулуна, наиболее пострадавшего от наводнения, образцовую территорию. Тем более, что город является важным транспортным узлом, а с получением статуса ТОРа сможет стать одним из драйвер региональной экономики, – рассказал спикер Заксобрания Иркутской области Иркутской области. – Что касается медицины, что это одна из главных болевых точек региона. У депутатов было много вопросов о необходимости строительства и ремонта объектов, как крупных, так и ФАПов в сельских районах.

Сергей Сокол также обозначил в качестве ключевых такие проблемы, как поддержка муниципальных образований, которым не хватает средств не только на развитие, но порой и на самые основные расходы.

Острым вопросом для Иркутской области является и экология, особенно ситуация с ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и «Усольехимпрома». Игорь Кобзев сообщил, что принято решение о создании рабочей группы, базирующейся в Байкальске, где также планируется комплексно решить вопрос не только с отходами БЦБК, но и с предотвращением угрозы ЧС в результате паводков.

- Главное – это готовность врио губернатора выстраивать конструктивное взаимодействие не только с депутатами, но и с федеральными органами, органами местного самоуправления. Именно отсутствие такого взаимодействия, неорганизованность часто становились препятствием для решения многих проблем. Уверен, что совместно нам удастся сделать многое для развития Иркутской области, - подчеркнул Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU