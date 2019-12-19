2019-12-19T09:51:24+03:00
Общество

Мужчина из Бурятии отсудил у обидчика 300 тысяч рублей за потерянное зрение

Врачам не получилось полностью вернуть ему способность видеть
Виктория ГЕРКО
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Мужчина из Бурятии отсудил у обидчика 300 тысяч рублей за потерянное зрениеМужчина из Бурятии отсудил у обидчика 300 тысяч рублей за потерянное зрениеФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Житель Бурятии едва не лишился зрения в потасовке. Все произошло в январе этого года в новогодние праздники. Между двумя мужчинами возник конфликт. Разойтись мирно у них не получилось. Завязалась драка. Но самое страшное было впереди. После ссоры избитый практически ничего не видел – из-за травмы головы резко упало зрение.

- Потерпевший не мог ходить, разговаривать и нормально питаться, - сообщают в пресс-службе Северобайкальского городского суда. – Для лечения ему пришлось ехать в Иркутск. У врачей полностью вернуть зрение не получилось.

Обидчик виноватым себя не считает. Он утверждает, что нет связи между дракой и потерей зрения. Суд встал на сторону потерпевшего. Ответчику назначили наказание в виде условного лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с испытательным сроком. Кроме этого, его обязали выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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