ДТП в Иркутске: женщина попала под колеса трамвая в центре города
У аварии, которая произошла днем 19 декабря на улице Степана Разина, много очевидцев. В центре города, на остановке «Чкалова» под колеса трамвая попала женщина.
- По предварительным данным, пострадавшая нарушила правила дорожного движения, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. – Женщина вышла из вагона на остановке и обошла трамвай спереди. По каким-то причинам она не заметила, что транспорт уже начал движение.
На помощь пострадавшей пришли очевидцы происшествия. Еще до приезда скорой помощи они вытащили ее из-под колес. Сейчас женщину доставили в больницу. По нашим данным, она не получила серьезных травм.
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ИСТОЧНИК KP.RU