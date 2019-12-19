Игорь Кобзев вручил государственные награды жителям Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-19T10:53:58+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вручил государственные награды Российской Федерации и высшие награды Иркутской области нескольким жителям Приангарья. Среди них работники химической и энергетической отраслей, железнодорожники, авиастроители, учителя, известные спортсмены, и врачи, которые внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие региона, укрепление его промышленного, научно-образовательного и культурного потенциала.

Например, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила медсестра физиотерапевтического отделения Городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Татьяна Стафийчук. А также донор крови и ее компонентов Сергей Козлов из Усть-Илимска. Кстати, Сергей сдает кровь с 1979 года, не менее 4 раз за 12 месяцев.

Семья Олега и Веры Соколовых из Нукутского района получила орден «Родительская слава» за то, что активно участвует в общественной жизни школы и села, и не раз побеждала в районных, окружных, областных спортивных мероприятиях. За заслуги в развитии физической культуры и спорта отмечен и иркутский дзюдоист Евгений Прокопчук. Напомним, спортсмен, который этим летом завоевал две золотые медали на XXX Всемирной летней универсиаде 2019 года в Неаполе, недавно получил благодарность от Владимира Путина. После вручения наград, Игорь Кобзев еще раз поздравил всех лауреатов.

- Во многом благодаря именно вам, вашему упорному, кропотливому труду крепнет Иркутская область, - отметил Игорь Кобзев. - Закладывается фундамент для процветания будущих поколений. Мы гордимся вами, вашими успехами, подвигами и достижениями! Благодарю за ваш труд, еще раз поздравляю всех с получением высоких наград, а также с наступающим Новым годом! Добра и благополучия вам, не останавливаться на достигнутом.

ИСТОЧНИК KP.RU