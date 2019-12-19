Футболист из Братска Федор Кудряшов покинул ФК «Сочи»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-19T11:38:33+03:00

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Известный футболист из Братска Федор Кудряшов во время зимней паузы в чемпионате России остался без команды. На днях 32-летний сибиряк покинул ряды клуба «Сочи». Об этом сообщили в пресс-службе сочинской дружины. О причинах разрыва контракта при этом не сообщается. Также пока неизвестно, где продолжит карьеру Федор.

В ФК «Сочи» защитник перешел летом этого года из турецкого «Истанбула». Федор сыграл за команду 16 матчей, в которых забил один мяч. Напомним, летом 2018-го Федор выступал за сборную России на домашнем чемпионате мира, где наша команда добралась до четвертьфинала.

ДОСЬЕ «КП»

Федор Кудряшов

Родился: 5 апреля 1987 года в поселке Мамакан.

Заниматься футболом начал в секции братского «Сибиряка». Играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек», казанский "Рубин" и «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU