Продажу алкоголя ограничат с 20 декабря по 7 января в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-19T12:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске с 20 декабря 2019 года по 7 января 2020 года частично ограничат продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе администрации города, запрет будет действовать для магазинов, расположенных в местах проведения новогодних мероприятий и радиусе 100 метров от них. Продавать не будут как крепкие спиртные напитки, так и пиво.

- Места и время ограничения продажи спиртных напитков определено согласно утвержденному администрацией плану проведения массовых мероприятий, - поясняет ИА Байкал24. – Наибольшее число ограничений относится к местам торговли рядом со сквером им. Кирова.

Здесь запрет на продажу алкоголя будет действовать с 13.00 до 19.00 21 декабря – в день открытия резиденции Деда Мороза и главной ёлки города. На следующий день, 22 декабря, продажу спиртного ограничат с 12.00 до 14.00, когда на центральной площади пройдет фестиваль новогодних ёлок. Также ограничение будет действовать с 23 по 30 декабря 2019 года и с 1 по 7 января 2020 года с 18.00 до 20.00 – во время проведения игровых программ для детей и взрослых.

- Полный запрет на продажу спиртного в районе сквера им. Кирова установлен в новогоднюю ночь и в день Рождества, - говорят в администрации.

Помимо этого, ограничение на продажу алкоголя введут и в торговых точках микрорайонов Иркутска, где открываются главные ёлки округов. Например, 20 декабря в районе рощи «Звездочка» в Свердловском округе алкоголь нельзя будет продавать с 16.00 до 18.00, в Правобережном округе по улице Урицкого запрет на продажу спиртного введут 24 декабря с 18.00 до 20.00. На бульваре Постышева в Октябрьском округе алкоголь нельзя будет продавать 27 декабря с 17.00 до 19.00, а 31 декабря с 18.00 до 19.00 ограничение введут в радиусе 100 метров от площади у бассейна «Кристалл» в Ленинском округе.

Также 22 декабря продажа алкоголя будет запрещена с 12.00 до 14.00 на заливе Якоби, где в этом время пройдет открытие зимнего сезона. И в этот же день с 17.00 до 19.00 – на острове Конный во время открытия катка.

Читайте также:

Главная елка Иркутска – одна из самых высоких в стране (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU