2019-12-20T03:15:15+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 20 декабря: в городе днем до -11

По области – до -36 градусов
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске на 20 декабря: в городе днем до -11Прогноз погоды в Иркутске на 20 декабря: в городе днем до -11Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в пятницу, 20 декабря, как обещают синоптики, будет облачно, пойдет небольшой снег. Ветер в столице Приангарья дует переменный со скоростью 5 м/с. Температура утром -13…-15, днем за окном -9…-11 градусов.

- По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер северной четверти со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с.

Температура воздуха в Приангарье утром -12…-17 градусов, в северных и верхнеленских районах -27…-32,в Катангском районе -32…-37, местами до -43 градусов. Днем в регионе -9…-14. Если небо затянут облака, то будет -19…-24. Крепиться нужно жителям в Катангском и северо-восточных районах -23…-28, местами -31…-36.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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