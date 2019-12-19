Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что состав регионального кабинета министров будет озвучен 23 декабря. Назначения уже идут. Так, исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области стала Наталия Бояринова, которая и ранее занимала должность главы минфина.
– Работа министерства финансов Иркутской области признана эффективной на федеральном уровне. Профессионализм и преданность делу Наталии Бояриновой высоко оценивают ее коллеги. Я с ними солидарен, – прокомментировал Игорь Кобзев.
Врио губернатора также сообщил, что на совещании 23 декабря будут рассмотрены бюджет на будущий год и предложения по его корректировке.
– Сейчас обсуждается тема якобы удержания премиальных, стимулирующих выплат с работников бюджетной сферы. Эта информация не соответствует действительности. Моя позиция однозначна – никаких удержаний не будет, – подчеркнул Игорь Кобзев.
ИСТОЧНИК KP.RU