Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-19T12:14:14+03:00

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что состав регионального кабинета министров будет озвучен 23 декабря. Назначения уже идут. Так, исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области стала Наталия Бояринова, которая и ранее занимала должность главы минфина.

– Работа министерства финансов Иркутской области признана эффективной на федеральном уровне. Профессионализм и преданность делу Наталии Бояриновой высоко оценивают ее коллеги. Я с ними солидарен, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Врио губернатора также сообщил, что на совещании 23 декабря будут рассмотрены бюджет на будущий год и предложения по его корректировке.

– Сейчас обсуждается тема якобы удержания премиальных, стимулирующих выплат с работников бюджетной сферы. Эта информация не соответствует действительности. Моя позиция однозначна – никаких удержаний не будет, – подчеркнул Игорь Кобзев.

ИСТОЧНИК KP.RU