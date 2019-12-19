2019-12-19T12:44:17+03:00
Общество

Сибирячка попалась на удочку мошенника, который продавал несуществующий автомобиль

Девушка перевела аферисту 10 тысяч рублей, а он перестал выходить на связь
Виктория ГЕРКО
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Сибирячка попалась на удочку мошенника, который продавал несуществующий автомобильСибирячка попалась на удочку мошенника, который продавал несуществующий автомобильФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новой жертвой интернет-мошенников стала 24-летняя местная жительница из Куйтуна, что в Иркутской области. Она решила купить автомобиль на одном из сайтов в сети. Привлекла ее выгодная цена автомобиля - 175 тысяч рублей.

- Девушка связалась с владельцем авто по телефону. Они договорились о времени и месте встречи, - сообщает ИА Байкал-Инфо. – Через некоторое время продавец перезвонил ей и попросил внести предоплату. Якобы за автомобилем выстроилась очередь - слишком много желающих его купить.

Как объяснил аферист, заберет машину тот, кто первым переведет залог – 10 тысяч рублей. Потерпевшая отдала деньги, но автомобиля так и не дождалась. Лже-продавец понял, что девушка попалась на крючок и стал увеличивать задаток. Осознав, что это обман, она попросила вернуть деньги. Мошенник положил трубку и отключил телефон. Связаться с ним снова не получилось. Сотрудники полиции пытаются установить личность преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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