2019-12-20T04:05:50+03:00
Общество

Пробки в Иркутске 8 баллов 20 декабря: заторы и ДТП на дорогах

Пробраться к мостам затруднительно
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки в Иркутске 8 баллов 20 декабря: заторы и ДТП на дорогах. Фото: Яндекс. ПробкиПробки в Иркутске 8 баллов 20 декабря: заторы и ДТП на дорогах. Фото: Яндекс. Пробки
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Утром 20 декабря пробки в Иркутске 8 баллов. С трудом транспорт пробирается к мостам через реки Иркут и Ангара. Медленно движется поток машин по Иннокентьевскому мосту. Затор у Глазковского моста со стороны Ленинского района начинается еще на подъезде к переправе через Иркут, на ул. Трактовая.

Красным цветом на картах города в сервисе Яндекс.Пробки расцвечены ул. Боткина, ул. 2-ая железнодорожная, ул. Маяковского, ул. Челнокова, ул. Профсоюзная и ул. Гоголя.

Затруднено движение на подъезде к Академической развязки со стороны м-на Синюшина гора и ул. Старо-Кузьмихинская. Здесь на повороте на развязку ДТП в левом ряду.

«Стоят» ул. Лермонтова и перед плотиной ГЭС ул. Захарова. С трудом сегодня движется и транспорт в центре города: пробка на ул. Ленина, ул. 25 октября и ул. Байкальская. Не рады скорости передвижения и автомобилисты, проезжающие по ул. Рабочего штаба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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