Ушел из дома в Братске: 15-летнего подростка ищут с 14 декабря

СЕГОДНЯ 04:19 2019-12-20T04:19:01+03:00

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Полицейские города Братск в Иркутской области заняты поисками 15-летнего Никиты. Он ушел из дома днем 14 декабря с тех пор о его судьбе ничего не известно. За сына переживают его родители, именно они сообщили о том, что он вышел из дома и не вернулся.

- Просим оказать содействие и если вы видели пропавшего после 14 декабря, сообщите в отдел полиции №2 по адресу: г. Братск, ул. Южная, 51 или позвонить нам, - сообщают сотрудники пресс-службы Межмуниципального управления МВД России «Братское».

Приметы восьмиклассника: на вид 15-17 лет, рост 162 см, глаза карие, волосы тёмные коротко остриженные, лицо смуглое монголоидного типа. Уходил из дома в темно-сером пуховике длинной до бедра, шапке вязанной черной с белыми вкраплениями, тёмно-синие джинсы и толстовку на молнии, чёрные ботинки.

Известно, что так Никита поступает уже не в первый раз. Он состоит на учете в полиции за неоднократные самовольные уходы из дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU