Избил до смерти и пытался откупиться от наказания: жителя Бурятии задержали в Новосибирске
Иметь горячий нрав, это значит, жить, постоянно его сдерживая. Последнее плохо удалось жителю села Багдарин в Баунтовском районе республики Бурятия. Так, ссора двух знакомых переросла в драку, которая закончилась, увы, страшно. Один из «борцов» умер от полученных травм.
Его оппонент, недолго думая, дал деру. Успел добраться до Новосибирска, где подозреваемого и задержали полицейские, сообщив, что ему предстоит отвечать за свои поступки, а именно по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». А это до 15 лет пребывания в местах не столь отдаленных. Побоявшись продолжительной жизни в колонии, житель республики стал уговаривать сменить квалификацию преступления на «менее тяжкое».
- Мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 80 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры республики Бурятия. - После передачи части суммы он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Баунтовский районный суд. Только теперь мужчину будут судить уже по двум преступлениям. К первой статье добавилась еще и «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий», а это еще до 8 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU