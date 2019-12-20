2019-12-20T05:25:58+03:00
Происшествия

Избил до смерти и пытался откупиться от наказания: жителя Бурятии задержали в Новосибирске

Туда он уехал, чтобы скрыться от правосудия
Мария КНЯЗЕВА
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Избил до смерти и пытался откупиться от наказания: жителя Бурятии задержали в НовосибирскеИзбил до смерти и пытался откупиться от наказания: жителя Бурятии задержали в НовосибирскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иметь горячий нрав, это значит, жить, постоянно его сдерживая. Последнее плохо удалось жителю села Багдарин в Баунтовском районе республики Бурятия. Так, ссора двух знакомых переросла в драку, которая закончилась, увы, страшно. Один из «борцов» умер от полученных травм.

Его оппонент, недолго думая, дал деру. Успел добраться до Новосибирска, где подозреваемого и задержали полицейские, сообщив, что ему предстоит отвечать за свои поступки, а именно по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». А это до 15 лет пребывания в местах не столь отдаленных. Побоявшись продолжительной жизни в колонии, житель республики стал уговаривать сменить квалификацию преступления на «менее тяжкое».

- Мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 80 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры республики Бурятия. - После передачи части суммы он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Баунтовский районный суд. Только теперь мужчину будут судить уже по двум преступлениям. К первой статье добавилась еще и «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий», а это еще до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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