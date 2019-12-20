За незаконную торговлю золотом двух жителей Иркутской области отправили в колонию

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-20T08:14:07+03:00

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В Иркутской области за незаконную торговлю золотом в колонию отправились 38-летний житель Бодайбо и 45-летний иркутянин. Бодайбинец продал жителю областного центра больше килограмма самородного рассыпного золота почти за три миллиона рублей.

Иркутянин, промышляющий перепродажей драгоценных металлов, в октябре прошлого года приехал в Бодайбо, чтобы купить золото. Потенциального продавца он нашел заранее. Мужчина привез с собой 2 миллиона 800 тысяч рублей – именно за столько житель Бодайбо согласился продать хранившееся у него природное золото.

- После передачи денег участники незаконной сделки встретились на автодороге Бодайбо – Мамакан, где продавец передал покупателю свёрток с самородным россыпным золотом, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – В считанные минуты после сделки оба гражданина были задержаны. В свертке оказалось более килограмма драгоценного металла.

Выяснилось, что 38-летний продавец уже был неоднократно судим за вымогательство и незаконное хранение оружия и боеприпасов. Теперь в его «послужной список» добавился еще и незаконный оборот драгоценных металлов.

Уголовное дело, материалы которого собирали сотрудники УФСБ, рассматривал Бодайбинский городской суд. Суд признал обоих участников сделки виновными в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Продавца партии с учётом наличия у него непогашенной судимости приговорили к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 150 тысяч рублей. Покупателю суд назначил 2 года лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела проведена химическая экспертиза, по результатам которой установлена масса химически чистых золота и серебра в изъятом веществе, - отметили в ведомстве. – Масса золота составила 1051,87 грамма, серебра – 78,32 грамма.

ИСТОЧНИК KP.RU