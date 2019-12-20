Работникам предприятия в Бодайбо задолжали зарплату на 1,2 миллиона рублей
Сотрудники одного из предприятий в Бдайбо два месяца не получали зарплату. Руководство за это время задолжало им больше 1,2 миллиона рублей. Нарушение трудового законодательства выявила прокуратура во время проверки.
- Было установлено, что на предприятии заработная плата не выплачена 27 работникам, - сообщили в пресс-службе ведомства. – В адрес руководителя было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.
Прокуратура обязала директора предприятия рассчитаться с долгами по зарплате. Помимо этого, надзорное ведомство в отношении руководителя предприятия вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения руководителю вынесено предупреждение.
- В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена, - отметили в прокуратре.
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ИСТОЧНИК KP.RU