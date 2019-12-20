Игорь Бычков избран директором Иркутского филиала СО РАН

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-20T12:25:00+03:00

С октября он занимал должность заместителя председателя по научной работе - директора Сибирского отделения

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Директором Иркутского филиала СО РАН избран Игорь Бычков. Выборы прошли вчера, 19 декабря. С 10 октября он занимал должность заместителя председателя по научной работе - директора СО РАН в Иркутске.

- В голосовании участвовали 92 члена собрания, - сообщает пресс-служба Сибирского отделения РАН. - Поддержали кандидата 78 человек.

СПРАВКА "КП"

Игорь Бычков родился в Чите. Закончил матфак ИГУ в 1983 году. Игорь Вячеславович - академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий. Также он занимает пост директора Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН и является научным руководителем Иркутского научного центра СО РАН.

Игорь Бычков заведует кафедрой теории систем Иркутского государственного университета. Под его руководством выполнены и защищены 6 кандидатских диссертаций. Игорь Вячеславович автор и соавтор более 150 публикаций, в том числе 9 коллективных монографий.

ИСТОЧНИК KP.RU