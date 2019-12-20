2019-12-20T13:53:19+03:00
Происшествия

Спасатели выяснили, что стало возможной причиной пожара в переулке Пограничном в Иркутске

Дознаватели выяснили, что кто-то поджег вещи в тамбуре дома на пятом этаже
Виктория ГЕРКО
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Стала известна предварительная причина пожара в переулке Пограничном в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.Стала известна предварительная причина пожара в переулке Пограничном в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Стала известна возможная причина пожара в жилом доме в переулке Пограничный в Иркутске. Напомним, 19 декабря там произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Клубы черного дыма полностью окутали здание. Как оказалось, загорелась одна из квартир на верхних этажах.

Дознаватели уверены, что пожар не был случайностью. В тамбуре на 5 этаже дома хранились вещи и мебель. Кто-то поджег их, но непонятно: специально или по неосторожности.

- Жители дома рассказали, что тамбур был завален строительным и бытовым мусором из соседней квартиры, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Там же они часто видели человека без определенного места жительства - мужчина распивал алкоголь.

За несколько дней до этого происшествия, 10 декабря, произошел подобный случай в другой блок-секции этого дома. Но тогда огонь жильцам удалось потушить своими силами до приезда спасателей. Причиной возгорания в тот раз стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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