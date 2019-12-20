Спасатели выяснили, что стало возможной причиной пожара в переулке Пограничном в Иркутске
Стала известна возможная причина пожара в жилом доме в переулке Пограничный в Иркутске. Напомним, 19 декабря там произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Клубы черного дыма полностью окутали здание. Как оказалось, загорелась одна из квартир на верхних этажах.
Дознаватели уверены, что пожар не был случайностью. В тамбуре на 5 этаже дома хранились вещи и мебель. Кто-то поджег их, но непонятно: специально или по неосторожности.
- Жители дома рассказали, что тамбур был завален строительным и бытовым мусором из соседней квартиры, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Там же они часто видели человека без определенного места жительства - мужчина распивал алкоголь.
За несколько дней до этого происшествия, 10 декабря, произошел подобный случай в другой блок-секции этого дома. Но тогда огонь жильцам удалось потушить своими силами до приезда спасателей. Причиной возгорания в тот раз стало неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU