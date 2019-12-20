76-летнего пенсионера обвиняют в убийстве иркутского фотохудожника Владимира Харитонова

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-20T14:51:02+03:00

По версии следствия, он зарезал знакомого во время рыбалки

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В конце июня в Иркутске прогремела скорбная весть - погиб известный фотохудожник Владимир Харитонов. Как стало известно "Комсомолке", его зарезал знакомый во время рыбалки.

- 25 июня двое мужчин приехали из Иркутска в Осинский район на рыбалку, - подтверждают в региональной прокуратуре. - Вечером 26 июня один из них, обидевшись на сделанное ему замечание, дважды ударил спутника ножом в грудь и шею. Он умер на месте.

76-летнему мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство". Уголовное дело уже направлено в суд.

Отметим, что Владимира Харитонова переполняли творческие силы. В прошлом году он выпустил большой фотоальбом под названием «Я сибирской породы» в честь юбилея Иркутской области. Туда вошли фотографии наших знаменитых земляков - Валентина Распутина, Евгения Евтушенко и Александра Вампилова.

До 70-летнего юбилея Владимир Григорьевич не дожил две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU