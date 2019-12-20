Парковки больше нет: стоянка автомобилей будет запрещена вокруг сквера Кирова в Иркутске
В Иркутске вокруг сквера Кирова скоро начнут действовать новые правила дорожного движения. Припарковать машину в этом районе будет запрещено. Даже около здания Правительства. Совсем скоро установят соответствующие знаки. Правда, ограничение будет действовать временно - с 21 декабря по 8 января - пока идут новогодние праздники в городе.
- За соблюдением новых правил будут следить сотрудники ГИБДД, - сообщают в пресс-службе администрации Иркутска. – Такое решение было принято специальной комиссией по вопросам организации и проведения новогодних и рождественских праздников в городе.
Оставить машину нельзя будет и на улице Ленина 14б. Ограничение будет действовать только 21 и 31 декабря из-за праздничного салюта. Машину можно оставить около въезда на Глазковский мост или около ТЦ «Фортуна».
ИСТОЧНИК KP.RU