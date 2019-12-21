ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл в гостях красноярскому «Соколу»

СЕГОДНЯ 04:31 2019-12-21T04:31:58+03:00

Ангарчанам не хватило несколько минут, чтобы сравнять счет

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В очередной игровой день Высшей хоккейной лиги ангарский «Ермак» проиграл в гостях красноярскому «Соколу» со счетом 2:3.

В первом периоде зрители увидели одну заброшенную шайбу в исполнении хозяев льда. Отличился Владимир Коротков. Во втором отрезке «Сокол» удвоил преимущество усилиями Григория Мищенко. В концовке третьего периода в ворота ангарчан влетела третья шайба. Но сдаваться наши парни не собирались, и сумел за одну минуту отыграть две шайбы после точных бросков Артема Воробьева и Семена Кокуева. Но, восстановить равновесие ангарские хоккеисты не успели. Вскоре прозвучала финальная сирена.

Уже в субботу, 21 декабря «Сокол» и «Ермак» проведут повторную встречу в Красноярске. Начало матча в 18.00 по иркутскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU