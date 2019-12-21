СЕГОДНЯ 06:44 2019-12-21T06:44:42+03:00

Водитель из Бурятии сам скрутил преступника, который обчистил его автомобиль Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Свою машину житель одного из домов по улице Гастелло, в Улан-Удэ, оставил открытой из-за неисправного замка передней пассажирской двери. Через несколько часов этим воспользовался случайный прохожий. Он залез в салон, похитил магнитолу и другие вещи на 12 тысяч рублей, и уже собирался уйти с добычей, как вдруг, ему в окно постучал владелец машины.

Оказывается, уходя домой, хозяин машины все же смог поставить ее на беззвучную сигнализацию. Закрылись все двери кроме одной. Когда «сигналка» сработала, водитель выглянул в окно, и увидел, что в салоне хозяйничает незнакомец. Он вышел, сам скрутил автовора, и удерживал до приезда полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии, преступником оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 25-летний местный житель. На него возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению»» и «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU