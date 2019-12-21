2019-12-21T09:03:43+03:00
Общество

В Листвянке хотят снести беседки, установленные на берегу Байкала

Иск с таким требованием подала Западно Байкальская природоохранная прокуратура
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Листвянке хотят снести беседки, установленные на берегу БайкалаВ Листвянке хотят снести беседки, установленные на берегу БайкалаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Деревянные беседки, расположенные на самом берегу Байкала в поселке Листвянка, в которых любятотдыхать и обедать туристы, возможно, вскоре будут снесены. Иск, с требованием убрать строения в Иркутский районный суд на индивидуального предпринимателя, который является владельцем беседок, подала Западно Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

- После проверки, прокуратура выяснила, что беседки, установленные вдоль берега, в 20 метрах от Байкала ограничивают свободное передвижение туристов в границах береговой полосы, - сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда.

Когда демонтируют беседки, и предоставят ли какую-нибудь альтернативу гостям Листвянки, которые любят наслаждаться видами Байкала, сидя на скамейке за столиком, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Листвянке хотят снести беседки, установленные на берегу Байкала
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