2019-12-21T14:44:15+03:00
Происшествия

Как в игре GTA: автомобилист снес светофор и дорожный знак на перекрестке в Братске

Горе-водителя уже нашли
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Как в игре GTA: автомобилист снес светофор и дорожный знак на перекресте в Братске. Фото: "ДТП 38RUS".Как в игре GTA: автомобилист снес светофор и дорожный знак на перекресте в Братске. Фото: "ДТП 38RUS".
Изменить размер текста:

Момент, как водитель седана из Братска на скорости сносит светофор и дорожный знак на перекрестке улиц Ленина и Советская, попал на камеры видеонаблюдения, установленные на центральной площади города. На кадрах видно, как в три часа ночи, лихач, свалив светофор и знак, словно в игре GTA, тут же сдает назад, а затем, переключив передачу, как ни в чем не бывало, уезжает с места ДТП.

- Вычислили нарушителя уже на утро, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспекторы ГИБДД изучили камеры и нашли автомобиль с характерными повреждениями на улице Обручева, недалеко от дома №29.

Сейчас выясняется, был ли водитель в момент аварии пьяным. Если да, то за руль он в ближайшее время сядет только в компьютерной игре. Ну и конечно, ему придется оплатить ремонт светофора и знака.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в игре GTA: автомобилист снес светофор и дорожный знак на перекрестке в Братске
Иркутянка организовала наркопритон в своей квартире на улице Александра Невского
В Листвянке хотят снести беседки, установленные на берегу Байкала
Избили до смерти: 16-летняя девушка вместе с подругой убила жительницу Тайшета
Водитель из Бурятии сам скрутил преступника, который обчистил его автомобиль
ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл в гостях красноярскому «Соколу»
Иркутяне предпочитают не живые, а искусственные новогодние елки
Парковки больше нет: стоянка автомобилей будет запрещена вокруг сквера Кирова в Иркутске
76-летнего пенсионера обвиняют в убийстве иркутского фотохудожника Владимира Харитонова
Грузовик сбил 9-летнего ребенка в Усть-Куте
Иркутская область вошла в топ-20 самых лучших регионов России для туризма
Спасатели выяснили, что стало возможной причиной пожара в переулке Пограничном в Иркутске
Стрельба на автобусной остановке: братчанин убил своего приятеля
Архитектурный конкурс на создание нового микрорайона организовала Иркутская нефтяная компания
Федеральная трасса Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыта: на дороге перевернулась фура
«Где автобус?»: как ходит общественный транспорт по вечерам, проверят в Иркутске
Игорь Бычков избран директором Иркутского филиала СО РАН
Работникам предприятия в Бодайбо задолжали зарплату на 1,2 миллиона рублей
Затопило Партизанскую: авто иркутянина «помыли грязью»