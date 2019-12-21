Как в игре GTA: автомобилист снес светофор и дорожный знак на перекрестке в Братске

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-21T14:44:15+03:00

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Момент, как водитель седана из Братска на скорости сносит светофор и дорожный знак на перекрестке улиц Ленина и Советская, попал на камеры видеонаблюдения, установленные на центральной площади города. На кадрах видно, как в три часа ночи, лихач, свалив светофор и знак, словно в игре GTA, тут же сдает назад, а затем, переключив передачу, как ни в чем не бывало, уезжает с места ДТП.

- Вычислили нарушителя уже на утро, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Инспекторы ГИБДД изучили камеры и нашли автомобиль с характерными повреждениями на улице Обручева, недалеко от дома №29.

Сейчас выясняется, был ли водитель в момент аварии пьяным. Если да, то за руль он в ближайшее время сядет только в компьютерной игре. Ну и конечно, ему придется оплатить ремонт светофора и знака.

ИСТОЧНИК KP.RU