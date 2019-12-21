2019-12-21T16:08:58+03:00
Происшествия

За декабрь мошенники похитили у жителей Иркутской области 6 миллионов рублей

Сибиряки сами позволяют аферистам забирать свои деньги
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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За декабрь мошенники похитили у жителей Иркутской области 6 миллионов рублейЗа декабрь мошенники похитили у жителей Иркутской области 6 миллионов рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мошенники не прекращают обманывать сибиряков. Полицейские дают грустную статистику. Только за декабрь этого года, аферисты обманули 83 жителя Иркутской области на…6 миллионов рублей.

Чаще всего преступники обманывают доверчивых людей при покупках товаров в Интернете. Так, жительница Ангарска на днях лишилась 365 тысяч рублей, покупая автомобиль. Поверив «владельцу» выдуманной машины, женщина перевела ему задаток, после чего тот перестал выходить с ней на связь. Как выяснилось, лжепродавец звонил с номера, зарегистрированного в Тюменской области.

Таким же способом денег лишились сибиряки при покупке игровых приставок, смартфонов, детских колясок, строительного инструмента. Кроме того, часто мошенники сами представляются покупателями и, обещая предоплату, в разговоре узнают данные платежных карт авторов объявлений, просят назвать пароли.

- Ни в коем случае не называйте незнакомцам данные своих банковских карт, - еще раз предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – И не переводите деньги неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За декабрь мошенники похитили у жителей Иркутской области 6 миллионов рублей
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